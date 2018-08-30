EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ديفيد ساترفيلد على رأس المرشحين لقيادة سفارة أمريكا بمصر
الخميس 30 أغسطس 2018 10:07 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السفارة الأمريكية: كوشنر بحث مع الرئيس السيسي جهود إحياء السلام
السفارة الأمريكية بالقاهرة
رويترز
قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس إن الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.
وتمثل مصر أهمية استراتيجية للولايات المتحدة نظرا لوجود قناة السويس ولحدود الدولة مع إسرائيل التي أبرمت معها معاهدة سلام وكذلك لوضعها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ولا يوجد سفير أمريكي في مصر منذ أكثر من عام.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أمريكي معني بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.
وامتنع البيت الأبيض، الذي يختار سفراء الولايات المتحدة، عن التعليق. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق أيضا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا