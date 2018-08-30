ديفيد ساترفيلد على رأس المرشحين لقيادة سفارة أمريكا بمصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة

رويترز



قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس إن الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.



وتمثل مصر أهمية استراتيجية للولايات المتحدة نظرا لوجود قناة السويس ولحدود الدولة مع إسرائيل التي أبرمت معها معاهدة سلام وكذلك لوضعها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ولا يوجد سفير أمريكي في مصر منذ أكثر من عام.



وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أمريكي معني بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.



وامتنع البيت الأبيض، الذي يختار سفراء الولايات المتحدة، عن التعليق. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق أيضا.



