تعرف على سيرة المحافظ الجديد للإسكندرية

ة الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوة، محافظ الاسكندرية

السيد فؤاد



اختارت الجهات المعنية الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوة، أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لشغل منصب محافظ الإسكندرية الجديد، خلفا للدكتور محمد سلطان المحافظ السابق.



وكان يشغل " قنصوة " رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وذلك لمدة تزيد عن 4 سنوات، وفي يناير من العام الجاري أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، قرارا بتعيين "قنصوة" نائبا لرئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وله العديد من الإسهامات فى العمل كإستشارى مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليًا وإقليميًا فى مجال تحلية ومعالجة المياه.



و حصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وتباينت نتائج المشروعات بين براءات الإختراع ونشر أبحاث فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.



وشارك "قنصوة" فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.



وشارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016 " بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009.



وله العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة.



وأنشأ نادى الإبداع الهندسى 2015 بهدف تبنى الأفكار الإبداعية للطلاب وتمويلها بآلية تنافسية بهدف خلق الصناعة القائمة على المعرفة وتنوعت المخرجات بين مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية وبين نماذج يتم تطويرها الى شركات حاليا.



وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006 .



ويواجه المحافظ الجديد العديد من الملفات الشائكة يأتي على رأسها استكمال مشروع ترعة المحمودية، وتطوير محور الترام بشقية " ترام الرمل ، وترام المدينة " ، والتعاون مع هيئة السكة الحديد في تطوير خط أبو قير للسكة الحديد والذي ينقل قرابة 30% من ركاب المحافظة.



كما أن هناك العديد من الملفات الخدمية على رأسها انخفاض نسبة الاسكان الإجتماعي بالمحافظة والتي تقتصر على مشروع بشائر الخير، وملف البناء المخالف والعشوائي والذي تحتل فيه الإسكندرية مزتبة متقدمة بين المحافظات، علاوة على ملف القمامة.

