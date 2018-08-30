EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
انطلاق أكبر معرض للمنتجات والصناعات المصرية في بغداد الجمعة
الخميس 30 أغسطس 2018 10:00 م
وزارة الخارجية مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سالم الكعبى: دعم مصر لتصدير العقارات يعزز نجاح المعارض الخارجي
مصر ضيف الشرف معارض «سيتى سكيب» دبي
وزارة الخارجية مصر
سمر السيد
أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية اليوم الخميس أن معرض بغداد الدولي سيحتضن الدورة الأولى لمعرض المنتجات والصناعات المصرية للفترة من 31 أغسطس الجاري وحتي 10 سبتمبر المقبل ،وفق بيان صحفي صادر عن سفارة العراق بالقاهرة .
وذكر بيان للسفارة ، أن "المعرض سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء السياحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والسفارة المصرية في بغداد ومكتب التمثيل التجاري ببغداد والسفارة العراقية بالقاهرة والملحقية التجارية بالسفارة العراقية بالقاهرة وبالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات”.
وأضاف أن "المعرض سيشهد مشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مختلف المجالات أبرزها النساجون الشرقيون وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة الاسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واتحاد الناشرين المصرين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وموبيليات القصر الاخضر وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة روفينا".
وتابع أن "المعرض سيتضمن جناحاً خاصاً بالكتب والصوتيات والبرامجيات والمرئيات إضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية وسيكون هناك بيع مباشر للجمهور طيلة فترة إقامة المعرض".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا