انطلاق أكبر معرض للمنتجات والصناعات المصرية في بغداد الجمعة

وزارة الخارجية مصر

سمر السيد



أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية اليوم الخميس أن معرض بغداد الدولي سيحتضن الدورة الأولى لمعرض المنتجات والصناعات المصرية للفترة من 31 أغسطس الجاري وحتي 10 سبتمبر المقبل ،وفق بيان صحفي صادر عن سفارة العراق بالقاهرة .



وذكر بيان للسفارة ، أن "المعرض سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء السياحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والسفارة المصرية في بغداد ومكتب التمثيل التجاري ببغداد والسفارة العراقية بالقاهرة والملحقية التجارية بالسفارة العراقية بالقاهرة وبالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات”.



وأضاف أن "المعرض سيشهد مشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مختلف المجالات أبرزها النساجون الشرقيون وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة الاسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واتحاد الناشرين المصرين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وموبيليات القصر الاخضر وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة روفينا".



وتابع أن "المعرض سيتضمن جناحاً خاصاً بالكتب والصوتيات والبرامجيات والمرئيات إضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية وسيكون هناك بيع مباشر للجمهور طيلة فترة إقامة المعرض".