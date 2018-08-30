مستلزمات المدارس تكلف المصريين بين 15 و 22.5 مليار جنيه سنويا

معرض مستلزمات المدارس

دعاء حسني



قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال، إن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية كان من المتوقع أن يكون بعد أجازات العيد، خاصة في ظل تداخل المواسم هذا العام



ووصف هذا الموسم بـ"القوي" و"خارج الحسابات"، مرجعا ذلك إلى إضطرار الأسر للشراء خاصة مع وجود بين 15-16 مليون طالب علي مستوي الجمهورية.



وقدر صفا في تصريحاته لـ"المال"، حجم الإنفاق علي مستلزمات المدارس بين 15 إلي 22.5 مليار جنيه.



وأوضح أن الإقبال علي الأدوات الكتابية من الأولويات، ومتوسط إستهلاك الطالب سنوياً بين 1000-1500 لتجهيز مستلزمات المدارس شاملة الأدوات الكتابية والكراسات والأوراق والزي المدرسي والشنطة.



وقال بركات، أن حجم إنفاق الأسر علي الأدوات الكتابية والمكتبية من أقلام وأوراق وكشاكيل فقط يتراوح ين 3-6 مليار جنيه سنوياً، علي إفتراض أن الحد الأدني لإستهلاك الطالب يقترب من 200 جنيه وذلك للمدارس الحكومية، ويزيد هذا الرقم وفقاً لمتطلبات الطلاب واحتياجاتهم ، ويتفاقم في حال احتساب متطلبات المدارس الدولية والتي بعضها له إشتراطات للأدوات الكتابية من مكتبات محددة".



وأضاف قائلاً: "بعض المدارس وأبرزها الخاصة أصبحت تشترط قائمة من الأدوات المكتبية في بداية السنة الدراسية، وتضم بعض من تلك القوائم منظفات وأوراق للطباعة، وهي من العادات المستجدة في السنوات الأخيرة وتحمل أولياء الأمور مزيد من الأعباء".



وقال إن أسعار الأدوات الكتابية، شهدت أسعارها أرتفاعاً هذا العام بين 10-20%، فيما زادات الأدوات الورقية بنسب بين 40-50%.



وأوضح أن متوسط اسعار الورق ارتفع من 500-800 دولار للطن العام الماضي إلي قرابة 1100 دولار للطن هذا العام، نظراً لأرتفاع اسعاره عالمياً، كما ارتفع سعر الإنتاج المحلي من 15.3 ألف إلي 19.8 ألف جنيه للطن، وهو ما أدى إلى أرتفاع الأوراق والكراسات والكشاكيل.



وقال إنه على سبيل المثال، يتراوح سعر الكشكول 60 ورقة بـ2.5 بدلاً من 1.5 جنيه العام الماضي، فيما يصل سعر كشكول السلك الفاخر بين 40-50 جنيه مقابل سعره الذي لا يتجاوز 25 جنيها العام الماضي.



أضاف،صفا إنه رغم ثبات سعر الأدوات الكتابية من أقلام وخلافه وبخاصة المستوردة منها، إلا أن أسعارها شهدت أرتفاعات في السوق المحلية نظراً لتأخر الإفراج عن البضائع وبخاصة الخطوط الملاحية لميناء السخنة، مما يؤدي إلي تحميل البضائع تكلفة إضافية تنعكس علي سعر المنتجات.

