علي المانسترلي : توفير شواطئ خاصة بالإسكندرية يسهم في جذب السياحة الأجنبية

معتز محمود









قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن عدد الشواطئ الخاصة بمدينة الإسكندرية بسيط ومحدود ولا بد من زيادته ليساعد على الترويج السياحى للمدينة الساحلية.





وأضاف أن معظم الشواطئ هى شواطئ عامة لا تناسب بعض قطاعات المواطنين المصريين أو السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد.





وأكد المانسترلى أنه لا بد من توفير آلية للاستجمام والتمتع بالشاطئ للسائح الأجنبى الذى يقصد مدينة الإسكندرية وهو ما لا يتوافر حاليًّا بغياب الشواطئ الخاصة الملائمة للسياحة، لافتًا إلى أن توفير تلك الشواطئ يتيح للسائح التواجد بها حتى الخامسة مساء والاستمتاع به.





وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن السائح يتوجه للغردقة أو شرم الشيخ لوجود منتجعات بها، رغم عدم توافر منتجات سياحية ثقافية أو تراثية كما هي الحال بالإسكندرية.



