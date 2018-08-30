ننشر أرصدة 13 شركة من شهادات الإيداع الدولي فى ختام الأسبوع



755 ألف سهم تفصل التجارى الدولى عن الحد الأقصى





رجب عزالدين

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة( للاتصالات والاعلام سابقا)،و ليسيسكو مصر ،لرصيدهما ، وبقاء 755.6 ألف سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات .

وأوضح البيان وجود شركة أخرى لا تزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، ايديتا للصناعات الغذائية.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.2 مليون سهم، مدينة نصر للاسكان 386.5 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى اوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم ، بينما يتبقى لهرميس 173 مليون سهم ،أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 166.6 مليون سهم .

ويتبقى لشركات: " حديد عز، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت ،ايديتا ،باكين 129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم ،42.7 مليون سهم،5.9 مليون سهم ،3.6 مليون سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية - أغسطس 2016 - تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



