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رياضة
آل الشيخ بعد خسارة صلاح وفوز مودرتش: فاز الأفضل
الخميس 30 أغسطس 2018 09:34 م
محمد صلاح
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هل يتوج صلاح جهوده بالفوز بأفضل لاعب فى أوروبا؟
محمد صلاح
أحمد صبرى
هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد بالفوز بجائزة أحسن لاعب فى اوربا مؤكدا أنه الأفضل والأجدر وذلك بعد اعلان الفائز بمدينة موناكو الفرنسية حيث ترشح لها محمد صلاح ورونالدو بجانب مودرتش .
وقال فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : فاز الأفضل والأحق ... أحسن لاعب في العالم ... مبروك.
يشار إلى أنه ليس تلك المرة الأولى التى يتخذ فيها آل الشيخ موقفا معلنا ضد صلاح حيث أعلن دعمه لاتحاد الكرة فى أزمته مع صلاح .
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