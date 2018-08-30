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رياضة
الفيفا يعلن اكتساح الفرعون صلاح لتصويت أفضل لاعب في أوروبا
الخميس 30 أغسطس 2018 09:15 م
محمد صلاح 5
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محمد صلاح 5
RT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اكتساح اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تصويت الجماهير كأفضل لاعب في أوروبا.
وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، قبل ساعات قليلة من إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا: "67% منكم صوّت لصالح محمد صلاح أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017- 2018 والتي سيُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بها الليلة.. وصل منذ قليل إلى مدينة موناكو".
كان الفيفا قد أعلن فتح التصويت للجماهير للمشاركة في اختيار اللاعب الذي يستحق التتويج بالجائزة، والتي حسمها الجمهور لصالح صلاح.
وحصل صلاح على نسبة 67% من نسبة التتويج، في حين حصل رونالدو على 18%، بينما لوكا مودريتش على 15%.
ويتنافس صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي الحالي، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني.
ويعد صلاح أول لاعب عربي إفريقي في التاريخ يصل للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، كما يعد اللاعب الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتم اختياره ضمن الثلاثي الأفضل في القارة العجوز.
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن رسميًّا، عن جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، ليفوز بها اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد منافسة مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال لوكا مودريتش، اللاعب الكرواتي، إنه حقق حلمه بأن يلعب لأفضل نادٍ في العالم، ويفوز باللقب معه، بجانب قيادة منتخب بلاده إلى أول نهائي لكأس العالم في تاريخه.
من جهته أعرب صلاح عن فخره بأن يكون أول مصري أو عربي يترشح للجائزة، مؤكدًا أن ذلك يدفعه لتقديم أفضل ما عنده.
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