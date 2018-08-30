أسعار الذهب تتراجع.. والجرام 21 يفقد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس تراجعًا، على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت، اليوم، بعد ارتفاعات متتالية بداية الأسبوع.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 605 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 607 جنيهات أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 518 جنيهًا، وعيار 24 نحو 691 جنيهًا بدلًا من 694 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1200 دولار.



