القاهرة تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الرياض

خالد بدر الدين









تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة، وهبوط 4 أخرى تصدرتها الرياض لليوم الثانى مع استمرار المستثمرين بخفض مراكزهم في غياب أنباء جديدة، وسط مخاوف بخصوص تقييمات الأسهم.





وكسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 1.1% ليتجاوز 16009 نقطة بعد أن زاد، أمس، حوالى 1.5% ليسجل أعلى مستوياته منذ 12 يوليو الماضى مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاع المالي والعقارات بارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي 2.2%، بينما قفز سعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 5.1%.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال أبو ظبى العام تقدم بحوالى 0.5% ليزداد إلى 4987 نقطة بقيادة البنوك مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 0.7% وسعر سهم بنك أبو ظبي الإسلامي 2.3%.





كما ارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنفس النسبة ليصل إلى حوالى 9886 نقطة، وزاد سعر سهم بنك قطر الوطني 1.7%، وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 2.4%.





وسجلت بورصة الدوحة أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية، مع صعود مؤشرها 15.4% منذ بداية العام وحتى الآن في ظل استمرار متانة الاقتصاد رغم مقاطعة اقتصادية تقودها السعودية ودولة الإمارات العربية وقيام شركات قطرية كبيرة برفع سقف الملكية الأجنبية في أسهمها.





بينما صعد مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت حوالى 0.3% ليستقر عند 2840 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف مدرج في البورصة، 0.5%، بينما ارتفع سعر سهم شركة أرابتك للتطوير المعمارى 1.6%.





وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.9% لليوم الثانى لينزل إلى حوالى 7948 نقطة بسبب موجة بيع في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذات الثقل في السوق و التي تراجع يعر سهمها بأكثر من 1.1% بينما هبط سعر سهم بنك الراجحي 1% لكن لا يزال المؤشر السعودي مرتفعًا 9.9% منذ بداية العام الحالى، غير أنه يشهد موجة مبيعات في الربع الثالث من العام الحالى.





وتعززت المكاسب منذ بداية العام بفعل تدفقات من صناديق أجنبية ترقبا لانضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة العام المقبل، وأظهرت أحدث بيانات للبورصة تباطؤ تلك التدفقات، لكنها لم تتوقف مع ارتفاع تقييمات الأسهم.



