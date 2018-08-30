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رياضة
رسميا .. مودريتش أفضل لاعب في أوروبا عن العام الماضي
الخميس 30 أغسطس 2018 07:44 م
صلاح ينافس رونالدو ومودريتش علي جائزة أفضل لاعب بأوروبا
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صلاح ينافس رونالدو ومودريتش علي جائزة أفضل لاعب بأوروبا
المال - خاص
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رسميا، عن جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، ليفوز بها اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد منافسة مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي، إنه حقق حلمه بأن يلعب لأفضل نادٍ في العالم، ويفوز باللقب معه، بجانب قيادة منتخب بلاده إلى أول نهائي لكأس العالم في تاريخه.
من جهته، أعرب صلاح عن فخره بأن يكون أول مصري أو عربي يترشح للجائزة، مؤكدا أن ذلك يدفعه لتقديم أفضل ما عنده.
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