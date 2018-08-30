علي المصيلحي: الغرف التجارية شريك أساسي في تنمية المناطق اللوجستية

علي المصيلحي 22

تغطية محمد مجدي





أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اتحاد الغرف التجارية يعد شريكًا أساسيًّا في تنمية وتنظيم المناطق اللوجستية والتجارية.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة الزمنية تصل إلى 3 سنوات، وسيتم إقامة مناطق تجارية ولوجستية أخرى في محافظات الأقصر بني سويف وأسيوط.

