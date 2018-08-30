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تأميـــن
سمير محمود قائماً بأعمال مدير معهد تأمين مصر
الخميس 30 أغسطس 2018 07:36 م
سمير محمود - د.عادل منير -عبد الرؤوف قطب
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سمير محمود - د.عادل منير -عبد الرؤوف قطسمير محمود - د.عادل منير -عبد الرؤوف قطب ب بمصر
كتب-
ماهر أبو الفضل
:
أسند عبد الرؤوف قطب رئيس مجلس إدارة معهد التأمين بمصر" IIE"، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي ، لسمير محمود المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بالمعهد، مهام العمل كقائم بأعمال مدير المعهد، لحين تعيين مديرا تنفيذيا جديدا، خلفا للدكتورة خلود الشافعى.
قال الدكتور عادل منير، عضو مجلس إدارة معهد التأمين بمصر، والأمين العام للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التامين"FAIR" ، أن مجلس إدارة المعهد سيعقد إجتماعا خلال شهر، لإختيار مديرا تنفيذيا جديدا.
ومن المعروف ان معهد التأمين بمصر"IIE"،أنشئ عام 1975 ، كمنظمة للتدريب لمساعدة صناعة التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية من خلال البحث والدراسة، والمنشورات العلمية، والتعليم، والتدريب والتشاور وتعزيز دور صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني.
وصدر قرار إنشاء المعهد من مجلس رؤساء شركات التأمين المصرية الأربعة التابعة للقطاع العام حينذاك وتضم كل من "مصر للتأمين"و"الشرق"و"التأمين الأهلية" و"المصرية لاعادة التأمين".
وفي العام التالي لانشاء المعهد، وتحديدا في سبتمبر 1976 تم انضمام معهد التأمين بمصر رسميا لمعهد التأمين القانونى بلندن ،فى المؤتمر العام الذى عقد فى كوفينترى بالمملكة المتحدة ، ليصبح المعهد الأول من نوعه فى المنطقة العربية ، والثامن عشر فى ترتيب إنشائه بقارة إفريقيا .
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