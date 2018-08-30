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استثمار

التموين: مليار جنيه استثمارات بالمنطقة التجارية واللوجستية في قنا

إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
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إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

أوراسكوم والمتحدة والسويدي ولولو عرضوا المشاركة في المنطقة 

تغطية- محمد مجدي 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية واللوجستية التي ستتم إقامتها يصل حجم الاستثمارات المتوقع ضخها لنحو مليار جنيه.

وأكد عشماوي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن 4 شركات كبرى ما بين مطور صناعي ومطور تجاري وشركة أغذية ستوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف أن تلك الشركات هي أوراسكوم والمتحدة ولولو ماركت والسويدي، والمستفيد من تلك الفرصة الاستثمارية هم 5 ملايين مصري قاطنون في 5 محافظات هي قنا والبحر الأحمر والأقصر والوادي الجديد وسوهاج.


وزارة التموين
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