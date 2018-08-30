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رياضة
مجموعات نارية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا
الخميس 30 أغسطس 2018 07:34 م
دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
دوري أبطال أوروبا
علي المصري
شهدت إمارة موناكو الفرنسية، مساء اليوم الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم في نسختها التي ستنطلق في الثامن عشر من شهر سبتمبر المقبل.
وقام البرازيلي ريكاردو كاكا والأورجوياني دييجو فورلان سيقومان بسحب القرعة، حيث تم تقسيم الـ32 فريقا علي 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.
وفيما يلي دور المجموعات كاملا:
المجموعة الأولى أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وموناكو وكلوب بروج.
المجموعة الثانية برشلونة وتوتنهام وأيندهوفن وإنتر ميلان.
المجموعة الثالثة باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول والنجم الأحمر.
المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وجالطة سراي.
المجموعة الخامسة بايرن ميونخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا.
المجموعة السادسة مانشستر سيتي وشاختار دونتسيك وليون وهوفنهايم.
المجموعة السابعة ريال مدريد وروما وسسكا موسكو وفيكتوريا بلزن.
المجموعة الثامنة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز.
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