260 جنيها تراجعا لطن حديد المراكبي

حديد المراكبي 556





عمر سالم



أعلنت مجموعة المراكبي للصلب عن خفض أسعارها اعتبارا من اليوم ٣٠ أغسطس بنحو ٢٦٠ جنيها للطن.



وكشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد فى تصريحات للمال، أن الشركة أبلغت وكلاءها بأن السعر سيصبح ١١٩٩٠ جنيها للطن تسليم مصنع بدلا من ١٢٢٥٠.



وأضاف الدجوى أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو ١٢٣٠٠ جنيه للمستهلك شامل النولون، موضحا أن تراجع الأسعار ناتج عن انخفاض الأسعار العالمية لخامات الحديد "البيليت" من ٥٤٠ إلى ٥٠٠ دولار للطن.