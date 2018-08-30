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استثمار
علي المصيلحي: منطقة تجارية ولوجستية على مساحة 15.5 فدان فى قنا
الخميس 30 أغسطس 2018 07:19 م
علي المصيلحي 5556
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تغطية محمد مجدي
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة منطقة تجارية ولوجستية على مساحة 15.5 فدان قابلة للزيادة، وستكون بها منافذ تخزين وثلاجات ومنافذ مجمعة.
وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عرض أن المنطقة يكون بها فندق وتقدم 4 شركات كبري لإقامة منافذ تابعة لها بالمنطقة.
وأوضح أن ميزة تلك المشروعات أنها تقدم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يعمل على تنظيم التجارة الداخلية، وتلك تعد أول مشروع لتنمية جنوب الوادي بمحافظة قنا.
وزارة التموين
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