السفير البريطانى ينشر صور آخر إفطار له بالقاهرة





أحمد صبرى



نشر السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون، صور آخر إفطار له فى مصر بعد انتهاء فترة عمله بجانب عدد من العاملين بالسفارة حيث يظهر فى الصورة مجموعة من المصريين ومأكولات شعبية.



وقال فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏الفطار الأخير مع عائلتي التانية في مصر، بينا عيش وملح وضحك وأخوة كانوا معايا ع الحلوة والمرّة.



واستطاع السفير البريطاني، جون كاسن، خلال أربع سنوات قضاها بمصر خلال عمله بالسفارة البريطانية بالقاهرة، جذب المصريين له، بسبب تعلمه اللغة العربية واللهجة المصرية واستخدامه ألفاظا عامية فى التواصل إضافة إلى تفاعله مع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

