350 جنيها تراجعا بحديد العشري.. والطن يسجل 12 ألفا

الحديد والصلب





عمر سالم



أعلنت شركة حديد العشري للصلب، عن خفض أسعارها بداية من اليوم الخميس ٣٠ أغسطس، بمبلغ 350 جنيهًا للطن.



وقال محمد السويفي، المدير التجاري لمجموعة العشري فى تصريحات لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن خفض الأسعار بداية من اليوم لتسجل 12000 جنيهًا، بدلاً من 12350 منذ يوليو الماضي.



وأضاف السويفي أن تراجع الأسعار يأتي على خلفية تراجع خامات الحديد "البيليت" من ٥٤٠ إلى ٥٠٠ دولارا للطن.



