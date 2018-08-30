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سيـــاســة
وزير إماراتي: شتاء قطر المظلم سيطول نتيجة سياساتها
الخميس 30 أغسطس 2018 06:51 م
قطر 99
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قطر 99
أحمد صبرى
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن التحامل والتآمر وحرق الجسور من قبل قطر ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، كما أن تصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول.
وـضاف فى عدة تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن إستمرار في سياسة الإرتباك التي ميّزت الدوحة، "عودة الوعي" القطري بشأن اليمن إنتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح.
وأشار قرقاش: أما تكرار الإدعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ إلتزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره.
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