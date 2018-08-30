صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

صعود البورصات





رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.1% عند مستوى 16009نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى 747 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% عند مستوى 1936نقطة، كما صعد المؤشر الخمسينى بنسبة 0.53% عند مستوى 2603 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.91% عند مستوى 15690نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 857 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.6 مليون جنيه 67.6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 57 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه و 4.2 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 78 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا، بينما هبط 78 وبقى 62 دون تغير.

