EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع
الخميس 30 أغسطس 2018 06:43 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.1% عند مستوى 16009نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى 747 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% عند مستوى 1936نقطة، كما صعد المؤشر الخمسينى بنسبة 0.53% عند مستوى 2603 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.91% عند مستوى 15690نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 857 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.6 مليون جنيه 67.6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 57 مليون جنيه و13.5 مليون جنيه و 4.2 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 78 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا، بينما هبط 78 وبقى 62 دون تغير.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا