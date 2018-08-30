البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين الى 26.5 مليار دولار خلال 2017-2018

البنك المركزى



سيد بدر :



أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع تحويلات المصريين العامليين بالخارج بنسبة 21.1٪ خلال السنة المالية 2017\2018.



وأكد البنك المركزي، أن السنة المالية 2017\2018 شهدت زيادة إجمالي تحويلات المصريين العامليين بالخارج، بنحو 4.6 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 21.1٪.



وأوضح، أن إجمالي تحويلات المصريين العامليين بالخارج، خلال السنة المالية الماضية بلغ 26.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.



وأضاف البنك، أن تحويلات المصريين العامليين بالخارج، تصاعدت خلال الفترة من أبريل الي يونيو 2017\2018، لتصل لنحو 7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 16.1٪، مقابل 6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة