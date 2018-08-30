اسمى نور ينافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان كازان السينمائى

المال- خاص

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، على مشاركة المخرج هيثم محمد طه بالفيلم الوثائقى "اسمى نور" فى فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ14 من مهرجان كازان السينمائى الدولى التى تقام فى الفترة من 4 حتى 10 سبتمبر بعاصمة جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسى، وتتضمن تكريمًا خاصًّا للسينما المصرية من خلال عرض مجموعة من الأفلام الجديدة، وندوات وأمسيات تقام بحضور عدد من السينمائيين المصريين.