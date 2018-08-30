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ثقافة وفنون
اسمى نور ينافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان كازان السينمائى
الخميس 30 أغسطس 2018 06:01 م
اسمى نور ينافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان كازان السينمائى
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اسمى نور ينافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان كازان السينمائى
المال- خاص
وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، على مشاركة المخرج هيثم محمد طه بالفيلم الوثائقى "اسمى نور" فى فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ14 من مهرجان كازان السينمائى الدولى التى تقام فى الفترة من 4 حتى 10 سبتمبر بعاصمة جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسى، وتتضمن تكريمًا خاصًّا للسينما المصرية من خلال عرض مجموعة من الأفلام الجديدة، وندوات وأمسيات تقام بحضور عدد من السينمائيين المصريين.
يُذكر أن مهرجان كازان السينمائى الدولى أسسته وزارة الثقافة بجمهورية تترستان عام 2005 وأطلقت عليه اسم المنبر الذهبي حيث يحمل شعار "ثقافة الحوار عبر الحضارات"، ويختار أفلامًا تعكس القيم الإنسانية الراقية ومبادئ السلام والتسامح.
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