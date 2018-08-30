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رياضة
بالصور.. صلاح يصل موناكو لحضور حفل اختيار أفضل لاعب فى أوربا
الخميس 30 أغسطس 2018 06:00 م
صلاح فى موناكو
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علي المصري:
وصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول اﻹنجليزي، إلي إمارة موناكو الفرنسية، لحضور حفل الاتحاد اﻷوروبي لكرة القدم "يويفا"، لاختيار أفضل لاعب في القارة.
وترشح صلاح بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش للفوز بالجائزة، والتي تمنح لأفضل لاعب في موسم 2018/2017 بالقارة العجوز.
وتحدث صلاح عن هذه الجائزة الكبيرة، حيث قال: "أنا سعيد بمشاركتهما هذا الأمر، إنهما لاعبان كبيران للغاية، آمل في أن أترشح ضمن الثلاثة الأوائل لعدة مرات، أعمل في كل يوم من أجل أن أكون أفضل ولدي طموح كبير".
وكشف صلاح أنه تألم لهزيمة ليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، بقدر أكبر من تألمه لخروج المنتخب المصري من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وشارك صلاح في المونديال بعد أن تعافى مباشرة من إصابة في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر مخالفة قام بها ضده المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أثارت جدلا كبيرا.
واستطرد النجم المصري قائلا: "في المونديال لعبت أخر مباراتين في دور المجموعات، يمكنني أن أقول أن نهائي دوري الأبطال آلمني بشكل أكبر".
وبفضل تألقه الكبير، اختير صلاح كأحد أفضل 3 مهاجمين في البطولة الأوروبية، بجانب كل من اﻷرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
علي جانب أخر، أكد صلاح إن طريقة لعبه قد تشبه الأسلوب الفني الذي تمتاز به الكرة في أمريكا الجنوبية، معربا عن إعجابه بنجوم الكرة الأرجنتينية، دييجو مارادونا وليونيل ميسي وجابرييل باتيستوتا.
وذكر صلاح: "من المحتمل أن يكون أسلوبي شبيها بالأسلوب الأمريكي الجنوبي، فيما يتعلق بالأرجنتين، أفضل مارادونا، وبالطبع يروق لي ميسي كثيرا وباتيستوتا أيضا".
وأضاف "لم أر مارادونا كثيرا بسبب سني، ولكنني أتذكر أنني رأيت (باتي جول)، كما يلقبون باتيستوتا، لقد لعب لصالح روما مثلي".
رياضة
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