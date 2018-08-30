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رياضة
ديدا يتعاقد رسمياً مع بيراميدز
الخميس 30 أغسطس 2018 05:53 م
ديدا
أخر الأخبار
ديدا2
علي المصري:
تعاقدت إدارة نادي بيراميدز رسمياً مع الحارس الدولي البرازيلي السابق ومدرب الحراس حاليا نيلسون ديدا، لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق.
ويهدف المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي، إلي رفع أداء حارسي مرمى الفريق المهدي سليمان وأحمد الشناوي، بالتدريب تحت قيادة الحارس اﻷسطوري ديدا.
رياضة
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