ديدا يتعاقد رسمياً مع بيراميدز

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علي المصري:



‏تعاقدت إدارة نادي بيراميدز رسمياً مع الحارس الدولي البرازيلي السابق ومدرب الحراس حاليا نيلسون ديدا، لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق.



ويهدف المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي، إلي رفع أداء حارسي مرمى الفريق المهدي سليمان وأحمد الشناوي، بالتدريب تحت قيادة الحارس اﻷسطوري ديدا.