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بورصة وشركات
مستثمر يقلص حصته فى عامر جروب ببيع 658 ألف سهم
الخميس 30 أغسطس 2018 05:49 م
عامر جروب
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رجب عز الدين
أعلنت مجموعة عامر القابضة قيام العميل محمد الأمين رجب أحمد جمعة ببيع عدد 658.6 ألف سهم من أسهم شركة بقيمة إجمالية 158 ألف جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 5.99% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 6.41% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.24 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 1.003 مليار جنيه، موزعًا على 5,015 مليار سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا.
عامر جروب
البورصة المصرية
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
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