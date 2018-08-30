مستثمر يقلص حصته فى عامر جروب ببيع 658 ألف سهم

رجب عز الدين









أعلنت مجموعة عامر القابضة قيام العميل محمد الأمين رجب أحمد جمعة ببيع عدد 658.6 ألف سهم من أسهم شركة بقيمة إجمالية 158 ألف جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 5.99% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 6.41% قبل العملية.





وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.24 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



