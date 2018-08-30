EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
قفزة جديدة بودائع العملات الأجنبية خلال يوليو
الخميس 30 أغسطس 2018 05:42 م
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
زيادة طفيفة في الودائع بالعملات الأجنبية خلال إبريل
ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية 226 مليون دولار خلال مارس
تراجع طفيف فى ودائع العملات الأجنبية
البنك المركزي المصري
سيد بدر
تجاوزت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتسجل 40.433 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 39.94 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 493 مليون دولار.
وارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 8.518 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 8.343 مليار في يونيو، كما ارتفعت الودائع غير الجارية لتسجل 31.9 مليار دولار مقابل 31.596 مليار دولار.
وقاد القطاع العائلي والقطاع الخاص الزيادة خلال الفترة لتسجل ودائع الأول زيادة بنحو 298 مليون دولار لتسجل 27.336 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 27.038 مليار دولار بنهاية يونيو.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لنحو 10.79 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.593 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 197 مليون دولار .
وتعتبر الزيادة الحالية هي الأكبر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية خلال شهر واحد بعدما حققت قفزة في مايو الماضي بقيمة 480 مليون دولار وكان حينها بسبب انخفاض ودائع العملة المحلية بعد استحقاقات شهادة الـ20% وتحول العملاء للإدخار في الدولار.
وفي تصريحات سابقة لخبراء بنوك، أرجعوا ارتفاع الإيداعات الدولارية إلى هبوط أسعار الفائدة وإلغاء شهادة الـ20%، وتزامن هذه الخطوة مع قوة الدولار عالميًّا بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
وأوضحو أن الزيادة التي تحدث طبيعية ولا تشير إلى نشاط الدولرة مرة أخرى، خاصة أن السوق المصرفية أصبحت تتعامل بنظام تسعير حر للدولار يتعامل وفقًا لضوابط العرض والطلب ومن ثم ليس هناك سوق سوداء للدولار، كما أن فكر الاستثمار في الدولار موجود على مستوى العالم.
وأشاروا إلى أن ما يحدث قد يكون ظاهرة صحية تعكس مرونة السوق المصرية وتجاوبها مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما يشير إلى نجاح خطوة التعويم، موضحين أن فصل الصيف يشهد زيادة في تحويلات المصريين بالخارج ومن ثم فالعملاء من القطاع العائلي فضلوا الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال في شكل ودائع.
البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا