وكيل إسكان النواب يطالب بتفعيل اللامركزية في عمل المحافظين الجدد

رئيس الحكومة في البرلمان

ياسمين فواز



طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتفعيل اللامركزية في عمل المحافظين الجدد، استنادا على ما أقره الدستور لمواجهة البيروقراطية في عمل المحافظين الجدد، حتي يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.



وأضاف عبد العزيز أن كل محافظة من محافظات مصر لها خصوصيه سواء في طرق إدارة مواردها البشرية والطبيعية التي تتميز بها، فلكل محافظة في مصر خصوصية تتميز بها عن غيرها من المحافظات.



وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المحافظ الجديد لابد أن يكون لديه رؤيه وخطة واستراتيجية لاستغلال طاقات المحافظة التي يتولاها للنهوض بها، ومن خلال الخطة يتم تقييم عمله من خلالها ويحاسب على مدي إنجازه أو إخفاقه في تنفيذ هذه الخطة.



وطالب عبدالعزيز أن تتحول كل محافظة من محافظات مصر، إلي منتج ومصنع ومصدر مميز بإنتاجه لدول العالم، خاصة أن أولويات القيادة السياسية في هذه الفترة، هو دعم الإنتاج والتصدير بكل قوة بعد أن أولت الدولة كل طاقاتها وإماكانياتها لمساعدة المنتجين والمصدرين بتسهيلات ضخمة وبنية تحتية عملاقة في وقت قياسي.



وأضاف عبد العزيز أن محافظة دمياط كمثال تتميز بتصدير الأثاث، مؤكدا أن كل محافظة يجب أن تتميز عن المحافظات الأخرى، وأن يتم استغلال كل إمكانيات وموارد المحافظة للنهوض بأهلها سواء في الصعيد أو الدلتا وذلك سيؤدي إلي استقرار أبناء المحافظة في طالما وفرت لهم أسباب الرزق في محافظاتهم، وهم أولى بها ولن نري بعد ذلك هجرات أو محافظات تطرد أبنائها.

