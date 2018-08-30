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بنـــوك
تراجع المعروض النقدي M1 بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال يوليو
الخميس 30 أغسطس 2018 05:35 م
البنك المركزي
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تراجع المعروض النقدي M1 بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال يوليو الماضي ليسجل 814.4 مليار جنيه بنهاية الشهر، مقابل 823.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وجاء الانخفاض نتيجة تراجع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليسجل 438.1 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 441.5 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وكذلك تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بالبنوك لتسجل 376.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 381.7 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وارتفعت السيولة المحلية M2 بقيمة نحو 8.3 مليار جنيه خلال يوليو الماضي لتسجل 3.465 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.457 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي صدر اليوم.
وجاء الارتفاع بدعم زيادة أشباه النقود بنحو 17 مليار جنيه لتسجل 2.651 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.634 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
ودعم الارتفاع في أشباه النقود زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 1.926 تريليون جنيه مقابل 1.916 تريليون جنيه، وكذلك ارتفاع الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 724.9 مليار جنيه مقابل 716.9 مليار جنيه.
البنك المركزى
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