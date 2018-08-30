سيد بدر









تراجع المعروض النقدي M1 بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال يوليو الماضي ليسجل 814.4 مليار جنيه بنهاية الشهر، مقابل 823.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.





وجاء الانخفاض نتيجة تراجع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليسجل 438.1 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 441.5 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وكذلك تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بالبنوك لتسجل 376.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 381.7 مليار جنيه بنهاية يونيو.





وارتفعت السيولة المحلية M2 بقيمة نحو 8.3 مليار جنيه خلال يوليو الماضي لتسجل 3.465 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.457 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي صدر اليوم.





وجاء الارتفاع بدعم زيادة أشباه النقود بنحو 17 مليار جنيه لتسجل 2.651 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.634 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.



