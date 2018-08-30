EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الأولى للاستثمار تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال
الخميس 30 أغسطس 2018 05:23 م
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الموافقة على زيادة رأسمال الأولى للاستثمار بـ 500 ألف جنيه
الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الأولى للاستثمار ترفع دعوى لاستحقاق شرط جزائى بـ10 ملايين جنيه
ارتفاع البورصة المصرية
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تقدمت إليها، اليوم الخميس، بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 5 ملايين جنيه إلى 5.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 500 ألف جنيه.
وتُوزع الزيادة على عدد 500 ألف سهم، بقيمة اسمية للسهم وقدرها واحد جنيه مصري مسددة بالكامل من أرباح العام والأرباح المرحَّلة بعد إجراء توزيعات أرباح عام 2017.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا