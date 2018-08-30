الأولى للاستثمار تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال

رجب عز الدين









قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تقدمت إليها، اليوم الخميس، بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها؛ لعرضها على لجنة القيد.





وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 5 ملايين جنيه إلى 5.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 500 ألف جنيه.



