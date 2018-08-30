انخفاض نمو ودائع العملة المحلية خلال يوليو

سيد بدر









انخفض نمو ودائع العملة المحلية بالقطاع المصرفي خلال يوليو الماضي ليقتصر على 3.8 مليار جنيه فقط مقابل نحو 49 مليار جنيه خلال يونيو السابق عليه.





وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر اليوم، أن ودائع البنوك من العملة المحلية سجلت 2.302 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.298 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة نحو 0.2%.





كانت ودائع العملة المحلية قد سجلت انخفاضًا بنهاية مايو الماضي للمرة الأولى منذ يناير 2012؛ بسبب حلول أجل استحقاق شهادات الـ20% والتي تصل فقط في بنكي الأهلي ومصر لنحو 650 مليار جنيه تشكل نحو 20% من محفظة الودائع الإجمالية بالبنوك.





وتراجعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتسجل 376.34 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 381.72 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما ارتفعت الودائع لأجل لتسجل 1.926 تريليون جنيه مقابل 1.916 تريليون جنيه.





وجاءت تراجع النمو بسبب انخفاض ودائع القطاع الخاص لتسجل 344.1 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 357.3 مليارًا بنهاية يونيو السابق عليه، بينما شهدت ودائع القطاع العائلي ارتفاعًا طفيفًا مسجلة 1.903 تريليون جنيه مقابل 1.885 تريليون جنيه.



