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نقل وملاحة
انتهاء أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو 2019
الخميس 30 أغسطس 2018 05:04 م
انتهاء أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو 2019
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ميناء الإسكندرية: تنفيذ الجراج متعدد الطوابق يسير وفق الجدول الزمني
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انتهاء أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية مايو 2019
الأعمال تسير وفق الجدول الزمني بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه
معتز محمود
صرح اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، بأن أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء تسيير وفق الجدول الزمني وهو من المشروعات الجديدة بالميناء بتكلفة 285 مليون جنيه مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستوعب 1800 سيارة يوميًّا.
وأضاف اللواء عطية أن هذا المشروع سيستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، ويخدم المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا حيث يتم إنشاء 2 كور حركة، وكوبري ربط للمشاة لمستخدمي الجراج ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا ، ويشمل الكور 2 مصعد للركاب والمعاقين، وعدد 2 سلم متحرك، والجراج مجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقًا لأحدث النظم المتبعة، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة.
ولفت إلى أنه تم تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع والانتهاء منه قبل المدة المحددة وهي 18 شهرًا ليكون جاهزًا للافتتاح في مايو 2019.
بدوره قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن المشروع يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء لاستيعاب حركة السيارات طبقًا لكود الجراجات المصري
وأضاف الغندور أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًّا.
ميناء الإسكندرية
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