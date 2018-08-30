خالد بدر الدين









أعلنت جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية SMMT أن إنتاج المصانع هبط بأكثر من 11% خلال يوليو الماضى ليتوقف عند حوالى 121 ألفًا و50 وحدة فقط، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى؛ بسبب تغيير الموديلات والتعديلات الموسمية والاستعداد لتطبيق المعايير الجديدة المتشددة على الانبعاثات الكرنونية.





ذكرت وكالة رويترز أن إنتاج الشركات البريطانية من السيارات تراجع بحوالى 35% خلال الشهر الماضى مع هبوط الطلب المحلى وانخفاض الصادرات بأكثر من 4.2%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى ورغم أن جمعية SMMT أكدت ظهور عدة موديلات جديدة الشهر الماضى.



