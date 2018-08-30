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سيــارات
SMMT: إنتاج بريطانيا من السيارات يهبط 11% فى يوليو
الخميس 30 أغسطس 2018 04:48 م
تجميع السيارات
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خالد بدر الدين
أعلنت جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية SMMT أن إنتاج المصانع هبط بأكثر من 11% خلال يوليو الماضى ليتوقف عند حوالى 121 ألفًا و50 وحدة فقط، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى؛ بسبب تغيير الموديلات والتعديلات الموسمية والاستعداد لتطبيق المعايير الجديدة المتشددة على الانبعاثات الكرنونية.
ذكرت وكالة رويترز أن إنتاج الشركات البريطانية من السيارات تراجع بحوالى 35% خلال الشهر الماضى مع هبوط الطلب المحلى وانخفاض الصادرات بأكثر من 4.2%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى ورغم أن جمعية SMMT أكدت ظهور عدة موديلات جديدة الشهر الماضى.
ويرى مايك هاويز، رئيس جمعية SMMT، أن التقلبات فى الإنتاج من شهر لآخر تعود إلى دورات الإنتاج والتغيرات فى التشغيل والتوازن الدقيق بين العرض والطلب مع الاستعداد لخروج بريطانيا المرتقب من عضوية الاتحاد الأوروبى أكبر سوق تصديرية لبريطانيا والذى قد يؤدى إلى ارتفاع التكاليف و التأخير فى الموانئ بعد الخروج.
بريطانيا
خروج بريطانيا
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