شاكر يطير للصين للإعداد لزيارة السيسي وتوقيع مشروعات كهرباء

محمد شاكر







عمر سالم



يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع إلى الصين وذلك لدعم وتشجيع التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية.



وأكد شاكر في بيان صحفي اليوم، عمق العلاقات المصرية الصينية حيث ترتبط مصر مع الصين بعلاقات تعاون تاريخية واقتصادية وتجارية، وقد تعززت خلال الفترة الأخيرة فى كل المجالات ولعل أبرزها مجال الكهرباء والطاقة حيث إن هناك العديد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء.



وأشار إلى التعاون المشترك بين مصر والصين لافتا إلى أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إنشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف وعدد من محطات المحولات جهد 500/220 ك.ف .



وأكد أن التعاون القائم مع شركة ساينوهايدرو الصينية وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة.



هذا بالإضافة إلى مشروع إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف قدرة ٦٠٠٠ ميجاوات بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر والذى فاز بالممارسة المطروحة من الشركة القابضة لكهرباء مصر التحالف الصينى شنغهاى إلكتريك مع شركة دونج فانج، فضلاً عن التعاون القائم مع عدد من الشركات الصينية الأخرى فى مختلف مجالات الكهرباء والخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين المصرى والصينى لزيادة حجم التعاون بين البلدين.