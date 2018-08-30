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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
الخميس 30 أغسطس 2018 04:35 م
الخضراوات والفواكه
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ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة
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الصاوي أحمد
واصلت أسعار الخضراوات والفواكه ارتفاعها في الأسواق بسبب تراجع معدلات طرح المحاصيل حاليًّا من المزارع إلى أسواق الاستهلاك نتيجة مرور السوق بما يسمى فوارق العروات.
وسجل سعر الكوسة 6 جنيهات، والطماطم تراوحت بين 5 و6 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والفلفل البلدي ارتفع لـ8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات قبل أيام، والبصل 5 جنيهات.
كما استقرت أسعار الخيار ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيهًا، والبامية 10 جنيهات حتى 13 جنيهًا، والملوخية 2 جنيه للربطة.
ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات، والثوم الأبيض 15، والثوم الأحمر 18، والباذنجان العروس 3 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، وربطة الكوسبرة 3 جنيهات، والشبت بجنيه.
كما سجلت أسعار الموز 10 جنيهات في المتوسط، وواصلت بقية أصناف الفاكهة ارتفاعها، وسجل العنب البناتي 15 جنيهًا حتى 20 جنيهًا، والكانتالوب 6.5 إلى 10 جنيهات، والتين 15 جنيهًا، والكمثرى 15، والمانجو "جولوك- زبدية" 20 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا.
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