أكتيس تتقدم بعرض لشراء الجزء الأكبر من أبراج

أكتيس



خالد بدر الدين



قدمت شركة أكتيس Actis إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة، بعرض شراء الجزء الأكبر من صناديق الأسهم الخاصة في مجموعة أبراج التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها، ومن المتوقع أن تبرم "أبراج" الصفقة مع أحد المشترين بنهاية العام الحالي.



وذكرت وكالة رويترز أن شركة أكتيس تنضم بذلك إلى عدد من المشترين المحتملين الآخرين، مثل شركة "أجيلتي" الكويتية التى تحالفت مع "سينتربريدج بارتنرز" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، وشركة "يورك كابيتال"، ومجموعة أبو ظبي المالية، وتلقت شركة أبر اج عروض هذه الشركات خلال الأسبوع الحالى لإدارة أموالها.



وكانت شركة أبراج تقدمت بطلب للتصفية المؤقتة في جزر الكايمان في يونيو الماضي وذلك بعد شهور من خلافات مع مستثمرين والمتعلقة بسوء استخدام أموالهم في صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.



وكانت شركة كولونى كابيتال قد ظهرت كمشترية محتملة لصناديق شركة أبراج التى تديرها فى أمريكا اللاتينية وشبه الصحراء الأفريقية وشمال أفريقيا وتركيا، ولكنها واجهت صعوبات بعد أن طلب أحد المستثمرين مراجعة أسلوب شركة أبراج فى إدارة الأموال.



وجمعت شركة أكتيس التى تأسست عام 2004 حوالى 13 مليار دولار منذ بداية عملها ويعمل بها 200 شخصا منهم فريق يضم 100 متخصص فى الاستثمار وتعمل فى أسواق نامية عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.



يذكر أن شركة أبراج أسسها عريف نقفى المولود فى كراتشى برأسمال 60 مليون دولار فقط عام 2002 ولكنه استطاع أن يجعلها شركة رائدة فى الأسواق الناشئة لترتفع أصولها إلى أكثر من 13.6 مليار دولار ولكن 4 مستثمرين تقدموا فى آخر العام الماضى بشكاوى تتهم شركة أبراج بسوء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية مما أدى إلى تفاقم أزمة إدارة الصندوق ووقف أنشطته.

