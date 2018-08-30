ميناء الإسكندرية: تنفيذ الجراج متعدد الطوابق يسير وفق الجدول الزمني‎

أعمال ميناء الاسكندرية





محمود محسن



صرح اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بأن أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء تسير وفق الجدول الزمني، وهو من المشروعات الجديدة بالميناء، بتكلفة 285 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستوعب 1800 سيارة يومياً.



وأضاف عطية أن هذا المشروع سيستوعب الطلب المتزايد علي نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، ويخدم المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً، حيث يتم إنشاء 2 كور حركة، وكوبري ربط للمشاه لمستخدمي الجراج ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا، ويشمل الكور 2 مصعد للركاب والمعاقين، و2 سلم متحرك، والجراج مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقاً لأحدث النظم المتبعة بالإضافة إلي اللافتات والإرشادات اللازمة.



ولفت عطية أيضاً إلى أنه تم تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع والانتهاء منه قبل المدة المحددة، وهي 18 شهرا، ليكون جاهزا للافتتاح في مايو 2019.



ومن جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء، إن المشروع يُقام علي مساحة 15 ألف متر مربع، ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، 3 منها للتخزين الجمركي، تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء لاستيعاب حركة السيارات طبقاً لكود الجراجات المصري.



وأضاف أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً.

