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رياضة
قرعة دورى أبطال أوربا تقام اليوم فى موناكو
الخميس 30 أغسطس 2018 04:07 م
قرعة دور المجموعات للتشامبيونزليج 1
أخر الأخبار
قرعة دور المجموعات للتشامبيونزليج 4
علي المصري
تجري اليوم، قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، في مركز "جريمالدي فورم" للمؤتمرات بإمارة موناكو الفرنسية.
ويشارك في دور المجموعات 32 فريقاً تأهلوا إما عن طريق المراكز المؤهلة في البطولات المحلية، أو عن طريق الأدوار التأهيلية التمهيدية للبطولة، ويتم توزيع الـ 32 فريق علي 4 مستويات طبقاً لمجموع نقاط كل فريق في ترتيب الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا".
القرعة تكون موجهة، بحيث لا يمكن لفريقين يلعبان في اتحاد وطني واحد أن يكونا معاً في نفس المجموعة، بالإضافة إلي أستبعاد تواجد الفرق الأوكرانية والروسية معاً في مجموعة واحدة.
وسيبدأ يومي 18 و 19 سبتمبر وينتهي 11 و 12 ديسمبر، بحيث تتنافس كل مجموعة في ما بينها "ذهاباً وإياباً" ويتم تصعيد صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الـ16، بينما يلتحق صاحب المركز الـ3 ببطولة الدوري الأوروبى.
وتنطلق مرحلة خروج المغلوب "دور الستة عشر" في فبراير، وستُقام مباراة النهائي على ملعب أتليتيكو مدريد "واندا متروبوليتانو" يوم 1 يونيو 2019.
رياضة
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