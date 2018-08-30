علم الصين



خالد بدر الدين:



أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم، أن عدد السياح المحليين والأجانب قفز إلى أكثر من 2.83 مليار شخص في النصف الأول من العام الجارى، بزيادة 11.4 % عن العدد خلال نفس النصف من العام الماضى كما حققت الصين إيرادات سياحية تجاوزت 2.45 تريليون يوان (حوالى 360 مليار دولار أمريكي) بزيادة 12.5 % خلال نفس الفترة.



وذكرت وكالة شينخوا إن وزارة الثقافة والسياحة الصينية أصدرت تقرير بيانات الاقتصاد السياحي في النصف الأول من هذا العام، والذي أشار إلى نمو مستقر في مجال السياحة بالصين، وأوضح أن ارتفاع عدد السياح عن عدد سكان الصين يرجع إلى أن السائحين قاموا بالسياحة أكثر من مرة خلال الستة شهور الأولى من العام الحالى، وبالتالى تم تكرار السائح فى حساب الإجمالى أكثر من مرة.



ويرى الدكتور هان يوان جيون، من معهد السياحة الصيني أن النمو المستقر للسياحة المحلية يرجع سببه إلى عوامل متعددة حيث قدمت بيئة الاقتصاد المستقرة أساسا، ودفعت سياسات نهوض الريف وتخفيف الفقر نمو السياحة.



وأظهر التقرير أن عدد السياح الصينيين إلى الخارج بلغ 71.31 مليون شخص خلال النصف الماضى من هذا العام بزيادة 15 % عن عددهم خلال النصف الأول من العام الماضى .



وأكد هان أن السياحة الخارجية للمواطنين الصينيين ستحافظ على نمو سريع في المستقبل مع رفع القدرة الاستهلاكية للسكان وتنفيذ مباردة "الحزام والطريق" وتسهيل اجراءات التأشيرات وغيرها.



وأصبحت "السياحة الحمراء" نقطة بارزة في نمو سوق السياحة الصينية حيث أشار نظام معلومات السياحة الحمراء الذي غطى 436 موقعا تاريخيا يتمتع بإرث وتاريخ ثوري ونضالي إلى أن السياحة الحمراء حققت ايرادات بلغت قيمتها 252.498 مليار يوان بزيادة 5.73 % لتبلغ 10.32 % من إجمالي ايرادات السياحة المحلية، واستقبلت 484 مليون شخص بزيادة 4.83 % لتحتل 17.13 % من إجمالي السياح المحليين.



وأشار هان إلى أن الازدهار في السياحة الحمراء يرجع سببه إلى السياسات بشكل رئيسي، حيث شهدت البنية التحتية تحسينا والمنتجات السياحية إبداعا.



وأظهر الخبراء أن سوق السياحة الصينية ستستقبل "الأسبوع الذهبي" لعطلة العيد الوطني والفترات الهامة الأخرى في النصف الثاني من عام 2018، ومن المتوقع أن يستمر النمو عالي الجودة في السياحة.

