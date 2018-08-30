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بورصة وشركات
المصرية لنظم التعليم تتقدم بملف زيادة رأس المال
الخميس 30 أغسطس 2018 03:58 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عزالدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة أودعتها اليوم الخميس، تقرير الافصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه والمستندات المرفقة به
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 19 أغسطس الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 31.5 إلي 52 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20.4 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 20.4 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيه واحد، ممولة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدا .
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