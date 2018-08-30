ايسترن كومباني تحقق أرباحاً 4.2 مليار جنيه

الشرقية ايسترن كومباني

أسماء السيد



تمكنت شركة "الشرقية للدخان" من الارتفاع بأرباحها خلال العام المالي المنقضي 2017-2018 لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق.



وأظهرت القوائم المالية للشركة، ارتفاع المبيعات لتسجل 13.4 مليار جنيه، مقارنة مع 10.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المناظر .



وأوضحت الشركة في بيان أرسلته ﻹدارة البورصة المصرية تراجع المصروفات التمويلية لتسجل 9 مليون جنيه، مقارنة مع 39 مليون جنيه .



وتعمل شركة الشرقية للدخان في مجال صناعة وتجارة اﻷدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها، إضافة إلي مزاولة أي نشاط استثماري، أو مالي، أو تجاري، أو زراعي، أو خدمي .

