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عاكف المغربي: مد ساعات العمل بفروع بنك مصر بشكل دائم
الخميس 30 أغسطس 2018 03:49 م
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كتب- سيد بدر:
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار مصرفه بزيادة عدد ساعات العمل بالفروع سيتم اعتماده بشكل دائم وليس مؤقت .
وأشار في تصريحات لـ"المال" إلى أن البنك اتخذ القرار لتخفيف الضغط على الفروع، وتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الجمهورية .
وأصدر البنك بيانا أمس قرر فيه مد عدد ساعات العمل بفروعه بجميع أنحاء الجمهورية حتى الرابعة مساءً بدلا من الثالثة، لخدمة عملائه.
ولفت إلى أن جميع فروع البنك ستستقبل العملاء حتى الثالثة عصرًا بدلا من الثانية عصرًا، على أن تغلق أبوابها في هذا الموعد ويستمر البنك في خدمة عملاءه داخل الفروع لينتهي عمل الموظفين في الرابعة .
ويمتلك بنك مصر شبكة فروع تزيد عن 620 فرعاً منها 55 فرعاً تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، وعدد 548 فرعاً تعمل حتى الرابعة، وتستقبل العملاء حتى الثالثة مساءً، و13 فرعاً تعمل 24 ساعة بداخل الموانئ والمطارات والفنادق، و6 فروع تعمل حتى الساعة السابعة مساءً بالنوادي والمولات التجارية.
بنك مصر
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