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بنـــوك
المركزي يربط ودائع للبنوك بقيمة 127 مليار جنيه
الخميس 30 أغسطس 2018 03:43 م
المركزي
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المركزي
كتب- سيد بدر:
ربط البنك المركزي ودائع بقيمة 127 مليار جنيه ضمن جهوده لامتصاص السيولة من الأسواق في مزادي الودائع ثابتة العائد والمرتبطة بالكوريدور خلال العام الجاري .
وطلب البنك المركزي ربط 75 مليار جنيه في مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 112 يوم تستحق 19 ديسمبر المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 77.25 مليارًا قبلها المركزي بالكامل بنسبة تخصيص 100%.
وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول في المزاد 17.33% وأقل سعر فائدة 17.27%، وسجل متوسط سعر الفائدة للمزاد 17.317%.
ويستخدم البنك المركزي أدوات السوق المفتوحة للتحكم في السيولة المتواجدة في الأسواق ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض معدلات الائتمان .
وغير البنك المركزي خلال مارس الماضي آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابت فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا 16.75%.
في سياق متصل ربط المركزي 50 مليار جنيه لأجل أسبوع بفائدة 17.25% ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد، بينما تقدمت البنوك بنحو 160.72 مليار جنيه .
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