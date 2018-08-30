ديليك الإسرائيلية تسعى لتنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لمصر

غاز طبيعى



عادل عبد الجواد:



ارتفعت ايرادات شركة "ديليك" الإسرائيلية للغاز في الربع الثاني من العام الحالي 2018، بنسبة 30٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2017.



وقال "آسي بارتفلد" الرئيس التنفيذي لشركة ديليك: "نأمل أن نوقع صفقة لشراء حقوق في خط أنابيب EMG على المدى القريب ، الأمر الذي سيتيح تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لمصر علي حد قوله.



وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة ديليك "آسي بارتفلد" قائلا: "واصلنا تعزيز استراتيجية المجموعة في الربع الحالي ، وركزنا مواردنا على توسيع أنشطة أعمالنا في إسرائيل والخارج"، حسبما أورد موقع "ذا ماركر" الملحق الإقتصادي لصحيفة هآارتس الإسرائيلية.



وحققت مجموعة ديليك التي يسيطر عليها "إسحاق تشوفا" أرباحا بقيمة 170 مليون شيكل في الربع الثاني من عام 2018 أي 47 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.5٪ مقارنة مع صافي ربح قدره 180 مليون شيكل في الربع المقابل من العام الماضي.



وافاد الموقع الإسرائيلي أن إيرادات الشركة ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 30٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، وبلغ إجماليها 2.07 مليار شيكل بقيمة 553 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.6 مليار شيكل في الربع المقابل من العام الماضي أمريكي، وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الوقود في إسرائيل ، وكذلك من الزيادة في معدل إنتاج مشاريع الشركة حسبما جاء بالصحيفة.



وتابع "ذا ماركر": استمرت عمليات تسويق الوقود في إسرائيل على المساهمة في ربح الشركة باستمرار، وبلغت حصتها في صافي الربح للنصف الأول من عام 2018 ديليك المجموعة قبل ما يقرب من 59 مليون شيكل، بالمقارنة مع 46 مليون شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي. معظم الزيادة تنبع من تحسن في نتائج أنشطة دلك الحالية في إسرائيل.



وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.