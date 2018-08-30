EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ديليك الإسرائيلية تسعى لتنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لمصر
الخميس 30 أغسطس 2018 03:35 م
غاز طبيعى
أخر الأخبار
غاز طبيعى
عادل عبد الجواد:
ارتفعت ايرادات شركة "ديليك" الإسرائيلية للغاز في الربع الثاني من العام الحالي 2018، بنسبة 30٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2017.
وقال "آسي بارتفلد" الرئيس التنفيذي لشركة ديليك: "نأمل أن نوقع صفقة لشراء حقوق في خط أنابيب EMG على المدى القريب ، الأمر الذي سيتيح تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لمصر علي حد قوله.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة ديليك "آسي بارتفلد" قائلا: "واصلنا تعزيز استراتيجية المجموعة في الربع الحالي ، وركزنا مواردنا على توسيع أنشطة أعمالنا في إسرائيل والخارج"، حسبما أورد موقع "ذا ماركر" الملحق الإقتصادي لصحيفة هآارتس الإسرائيلية.
وحققت مجموعة ديليك التي يسيطر عليها "إسحاق تشوفا" أرباحا بقيمة 170 مليون شيكل في الربع الثاني من عام 2018 أي 47 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.5٪ مقارنة مع صافي ربح قدره 180 مليون شيكل في الربع المقابل من العام الماضي.
وافاد الموقع الإسرائيلي أن إيرادات الشركة ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 30٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، وبلغ إجماليها 2.07 مليار شيكل بقيمة 553 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.6 مليار شيكل في الربع المقابل من العام الماضي أمريكي، وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الوقود في إسرائيل ، وكذلك من الزيادة في معدل إنتاج مشاريع الشركة حسبما جاء بالصحيفة.
وتابع "ذا ماركر": استمرت عمليات تسويق الوقود في إسرائيل على المساهمة في ربح الشركة باستمرار، وبلغت حصتها في صافي الربح للنصف الأول من عام 2018 ديليك المجموعة قبل ما يقرب من 59 مليون شيكل، بالمقارنة مع 46 مليون شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي. معظم الزيادة تنبع من تحسن في نتائج أنشطة دلك الحالية في إسرائيل.
وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا