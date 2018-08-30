الجيوشي للصلب يخفض أسعاره ٣٥٠ جنيها للطن

حديد المراكبي 556



عمر سالم:



أعلنت شركة حديد الجيوشي عن خفض أسعارها اعتبارا من اليوم ٣٠ أغسطس بنحو ٣٥٠ جنيه للطن.



وكشف طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب أن الشركة أبلغت وكلائها أن السعر سيصبح ١١٩٥٠ جنيه للطن تسليم مصنع، بدلا من ١٢٢٠٠ جنيه.



ويصل سعر الطن للمستهلك لنحو ١٢٢٥٠ جنيه شامل النولون.



وأشار إلى أن تراجع الأسعار يأتي على خلفيه تراجع أسعار الخامات العالمية "البيلت" من ٥٤٠ إلى ٥٠٠ دولار على خلفيه أزمة الليرة التركية.



