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اقتصاد وأسواق
٣٠٠ جنيه تراجعا لطن حديد السويس للصلب
الخميس 30 أغسطس 2018 03:24 م
السويس للأسمنت
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السويس للأسمنت
عمر سالم:
أعلنت مجموعة السويس للصلب عن خفض أسعارها اعتبارا من ٣٠ أغسطس بنحو ٣٠٠ جنيه للطن.
وكشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد فى تصريحات لـ "المال"، أن الشركة أبلغت وكلائها أن السعر سيصبح ١٢١٧٥ جنيه للطن، تسليم مصنع بدلاً من ١٢٤٧٥ جنيه.
وأضاف الدجوى أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو ١٢٤٥٠ جنيه للمستهلك شامل النولون، موضحا أن تراجع الأسعار ناتج عن انخفاض الأسعار العالمية لخامات الحديد "البيليت" من ٥٤٠ إلى ٥٠٠ دولار للطن.
اقتصاد وأسواق
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