هل يتوج صلاح جهوده بالفوز بأفضل لاعب فى أوروبا؟

محمد صلاح



على المصرى



تتجه أنظار العرب بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة، الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في مركز "جريمالدي فورم" للمؤتمرات بإمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدة حفل اختيار أفضل لاعب فى أوروبا، والتى سيقام على هامش ‏قرعة دور مجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019،



ويتنافس علي جائزة الأفضل فى القارة العجوز الثلاثى، المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالى وريال مدريد الإسبانى السابق، والكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.



وسيقام على هامش الحفل توزيع الجوائز الخاصة بموسم 2017-2018، وهى لاعبة العام، وأفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، علما بأن رونالدو قد فاز أول أمس الثلاثاء في التصويت على أفضل هدف في الموسم الماضي، وذلك عن هدفه الذي سجله بتسديدة خلفية مزدوجة، لريال مدريد في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية بدوري الأبطال الموسم الماضي.



سيتم الاعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى والتي تنافس عليها الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي المنتقل من يوفنتوس، وأليسون المنتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد.



فيما يتنافس على جائزة أفضل مدافع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم البرازيلي مارسيللون والإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران، ويبرز اسم مودريتش مرة جديدة في جائزة افضل لاعب خط وسط، وهو يتنافس عليها مع كل من زميله في ريال مدريد الالماني توني كروس، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي،



ويدخل اسم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن جائزة أفضل لاعب في المنافسة على لقب افضل مهاجم، ويتنافس نجم برشلونة الإسباني مع خصمه الأزلي رونالدو، وكذلك فرعون مصر محمد صلاح، وتتنافس الدنماركية بيرنيل هاردير لاعبة فولفسبورج الألماني، مع لاعبتي ليون الفرنسي، والنرويجية ادا هيجربيرج والفرنسية اماندين هنري على جائزة افضل لاعبة في أوروبا.



ويعد محمد صلاح أول لاعب من البريميرليج وأول لاعب أفريقي وعربي يدخل إلى قائمة المرشحين المختصرة التى تضم 3 لاعبين لجائزة الأفضل في أوروبا، منذ ظهورها عام 2011، بعدما قاد ليفربول للتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا، وسجل ٤٤ هدفا وصنع ١٦، ولم يحقق أى بطولة مع الريدز.



فيما سجل رونالدو مع ريال مدريد ٤٤ هدفا وصنع ٨، وحقق بطولة واحدة مع الفريق الملكى، عندما توج بدورى أبطال أوروبا، فيما سجل مودريتش هدفين وصنع ٨، وفاز مع ريال مدريد بالتشامبيونزليج، للمرة الثالثة على التوالى.

