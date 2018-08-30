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رياضة
الزمالك يوقف كهربا ويحيله للتحقيق
الخميس 30 أغسطس 2018 02:52 م
كهربا
أخر الأخبار
كهربا
علي المصري:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة ابمستشار مرتضي منصور، إيقاف محمود عبدابمنعم "كهربا"، لاعب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقبعة البيضاء، بسبب سوء السلوك، وتحويله للتحقيق بمعرفة ابشئون القلنونية بالنادي.
وأبلغت اﻹدارة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، ليتم استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق، وخاض تدريبات منفردة صباح اليوم علي ملعب النادي.
والتزم كهربا بقرار رئيس النادي وابمدير الفني، ووافق علي خوض تدريب صباحي منفردا، ولن يكون متواجدا مع الفريق في مواجهة إنبي، يوم السبت المقبل، علي ملعب بتروسبورت، ضمن لقاؤات اﻷسبوع الخامس من ابدوري المصري الممتاز.
رياضة
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