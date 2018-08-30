نائب رئيس الفياتا يخوض انتخابات النقل الدولى بغرفة الإسكندرية

غرفة تجارة الإسكندرية



أحمد الوكيل يناشد شعب غرفة الإسكندرية بالتقدم للترشح لانتخابات الشعب النوعية



السيد فؤاد



في تطور جديد لانتخابات شعبة خدمات النقل الدولى "بغرفة تجارة الإسكندرية أعلن المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصي مصر ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية" التي تضم جميع مرحلي البضائع على مستوى العالم، ترشحه لعضوية مجلس إدارة الشعبة.



وكان " مصطفى " أحد أعضاء مجلس ادارة المجلس السابق الذي فاز قبل 8 سنوات من الآن، ومن المقرر أن يتم انعقاد الانتخابات خلال الأسبوع الاول من سبتمبر المقبل.



وأوضح نقيب مستخلصى مصر أنه ستقدم بأوراق ترشحه لغرفة تجارة الإسكندرية، وذلك لتحقيق 5 أهداف رئيسية أهمها، لم الشمل ووحدة الصف لمنتسبي مهنة مرحلي البضائع وشركات الشحن الدولي، والدعوة لانشاء الشعبة العامة لمرحلي البضائع بغرفة تجارة الإسكندرية.



ومن أهداف ترشحه أيضا حسب "مصطفى" العمل على تعريف مرحل البضائع بمسودة قانون الجمارك الجديد، مع تعديل تعريف الناقل بالمسودى حتى يكون متفقا مع قانون التجارة البحرية واتفاقية هامبورج.



وأوضح "مصطفى" أنه يستهدف التشديد على تواجد مصر بالمحافل الدولية، واستضافتها لمؤتمر الفياتا العالمي الذي من المقرر أن يعقد في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط في الفترة.

















