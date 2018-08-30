أوشن إكسبريس تجدد تأجير 17.8 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية

المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة



الشركة تدفع 44 جنيها للمتر شهريا فقط بعد أن كانت تستهدف هيئة الميناء الحصول على 150



السيد فؤاد



حصلت شركة أوشن أكسبريس "المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم طه" على عقد تجديد لتأجير قطعة أرض تصل مساحتها الى 17.8 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية، والتى تعد مخصصة لتخزين الحاويات والبضائع العامة.



وكانت هيئة الميناء قد سحبت تلك القطعة من الشركة مؤخرا بعد انتفاع أكثر من 10 سنوات، وتم طرحها أكثر من 3 مرات خلال العام الحالى، إلا أنه لم يتقدم لها أحد، بعد أن طلبت الهيئة مقابل حق انتفاع لها يصل إلى 150 جنيها للمتر شهريا والذى يعد الأعلى في تاريخ تأجير أراضى الموانئ المصرية.



ودخلت " أوشن اكسبريس " في مفاوضات مع هيئة ميناء الإسكندرية لاستعادة حق استغلالها تلك الساحة، لمدة 3 أعوام بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية بجوار رصيف 42، إلا أنه بعد عزوف المستثمرين عن دخول المزايدة تم تجديد التعاقد لمدة سنه بقيمة تصل إلى 44 جنيها للمتر شهريا.



ونجحت الشركة فى اقناع هيئة الميناء بالحصول على الأرض والتجديد لتعاقدها، على أن يكون حق الانتفاع ليست القيمة الايجارية فقطـ، بل بالانتاجية أيضا حيث تعد الشركة وكيلا لأحد الخطوط الملاحية الايطالية ويمكنها تداول حجم من البضائع يزيد من انتاجية الأرصفة والارض وزيادة عدد السفن المترددة على الميناء للخط الايطالي بواقع سفينة اسبوعيا على أقل تقدير.



ووضعت الشركة أمام هيئة الميناء حسابات يمكن للميناء أن تحقق من المتر شهريا ما يزيد على 250 جنيها، وليس 150 فقط التي تطلبها عبر المزايدة التى طرحتها 3 مرات ولم يتقدم لها أحد.



ووصف السوق الملاحية بالإسكندرية أن هذه تعد المرة الأولى التي تطرح فيها هيئة ميناء الإسكندرية ترخيصا بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات عن تلك المساحة فقط، ولمدة 3 أعوام وبتأمين لدخول المزاد يصل إلى نصف مليون جنيه، ليكون الباب مفتوحا أمام جميع الشركات التي تستهدف العمل بهذا النشاط " وبذلك تنجو ميناء الإسكندرية من الانتقادات الموجه لها من السوق بوجود احتكار بنشاط التخزين والمستودعات بها ".



وطلبت هيئة الميناء في المزاد الاول لتلك الارض قرابة 5 مليون جنيه شهريا كمقابل انتفاع، إلا أنها قامت بتعديل هذا البند في الطرح الثاني خلال مارس الماضي ليكون المقابل 3.4 مليون جنيه شهريا أى ما يقترب من 125 مليون جنيه خلال 3 سنوات.



وفي سياق متصل أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية حجم المتداول بها خلال العام الماضي والتي وصلت الى قرابة 56.6 مليون طن، وكذلك مقابل 53 مليون طن تم تداولها خلال العام قبل الماضي 2016.



وبلغ عدد الحاويات المتداولة بالميناء خلال العام الماضى قرابة 1.6 مليون حاوية بزيادة 1% فقط عن المحقق خلال العام قبل الماضى 2016، وتوزعت تلك الحاويات بين 827 ألف حاوية واردة، و785 ألف حاوية صادرة.